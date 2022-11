Zwei Wochen nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in Greifswald hat die Polizei mehrere Frauen und Männer für ihre Zivilcourage geehrt. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, haben die sechs jungen Passanten dafür gesorgt, dass der Verdächtige am 24. Oktober gefasst, der Fall aufgeklärt und das 34-jährige Opfer dank umfassender Erstversorgung und schneller Notoperation gerettet werden konnte. Der Täter hatte dem Opfer ein Messer in den Hals gestochen und war geflohen.

Zwei Wochen nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in Greifswald hat die Polizei mehrere Frauen und Männer für ihre Zivilcourage geehrt. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, haben die sechs jungen Passanten dafür gesorgt, dass der Verdächtige am 24. Oktober gefasst, der Fall aufgeklärt und das 34-jährige Opfer dank umfassender Erstversorgung und schneller Notoperation gerettet werden konnte. Der Täter hatte dem Opfer ein Messer in den Hals gestochen und war geflohen.

So wurde ein 26-jähriger Greifswalder am Dienstag ausgezeichnet, weil er sofort einen Bekannten, der Notfallsanitäter ist, alarmierte. Danach lief der 26-Jährige dem Täter hinterher. Durch seine Beschreibung und Hinweise habe der Tatverdächtige in den Wallanlagen gefasst werden können. Der Notfallhelfer kam mit dem Rad und versorgte den stark blutenden Geschädigten zusammen mit weiteren Helfern. Ihm gelang es, mit einem weiteren Passanten und dessen Jacke, die Blutung zu stoppen. Ein junges Pärchen, das auf einer Parkbank saß und sah, wohin der Täter das Tatmesser warf, gab der Polizei einen Hinweis und wurde auch gewürdigt.

Der mutmaßliche Täter wurde wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft genommen, weil Fluchtgefahr bestand. Das Motiv sei weiter unklar, hieß es. Videoaufnahmen zufolge waren die Männer, die beide ohne festen Wohnsitz und angetrunken waren, zuvor in Streit geraten. Rettungskräfte hatten das Opfer am Tatort vor dem Bahnhof wiederbeleben müssen.

PM