Für das Atommüll-Zwischenlager in Lubmin steht ein Jubiläum an. Eine kürzlich bestätigte Verzögerung bei der Suche nach einem Endlager könnte auch für den Standort in Vorpommern Konsequenzen haben.

Der Betreiber des Zwischenlagers für radioaktiven Abfall in Lubmin befasst sich mit einer möglichen verlängerten Zwischenlagerung. Man stelle sich offen der Diskussion und beteilige sich auch an entsprechender Forschung, teilte Kurt Radloff mit, Sprecher der Entsorgungswerke für Nuklearanlagen GmbH (EWN). "Entsprechende Forschungsarbeiten laufen bereits, die Ergebnisse liegen aber noch nicht valide vor."

Am Donnerstag bestätigte das Bundesumweltministerium, dass sich die Suche nach einem Endlager für den hochradioaktiven deutschen Atommüll über das angestrebte Datum 2031 hinaus verzögern wird. Ursprünglich sollte es ab 2050 in Betrieb gehen. Auch dieses Datum dürfte damit nicht zu halten sein. Entsprechend steht eine längere Nutzung der Zwischenlager wie in Lubmin im Raum.

Die erste Aufbewahrungsgenehmigung für einen Castor in Lubmin endet laut Radloff im Jahr 2036. Für einen längeren Lagerzeitraum müssten neue Nachweise etwa über das Verhalten der Werkstoffe erbracht werden. Hierzu liefen die Forschungsarbeiten.

Am 13. November 1997 - also vor 25 Jahren - bestätigte der Landkreis die Fertigstellung des Lagergebäudes nahe dem ehemaligen Kernkraftwerk Greifswald. Die Einlagerung des ersten Castors erfolgte Ende 1999. Laut Bundesamt für die Sicherheit nuklearer Entsorgung (BASE) gilt die Genehmigung für das Zwischenlager Nord (ZLN) bis 2039. Auch wegen neuer Sicherheitsstandards soll frühestens 2027 ein neu zu bauendes Zwischenlager für die 74 Castoren des ZLN in unmittelbarer Nachbarschaft betriebsbereit sein.

Auch mit Blick auf die erwartbar längere Zeit der Zwischenlagerung fordern Kritiker für den Neubau eine sogenannte heiße Zelle, in der unter entsprechendem Schutz gegebenenfalls defekte Castor-Behälter geöffnet werden könnten.

Radloff erklärte dazu, eine solche Einrichtung sei nur dann erforderlich, wenn ein Öffnen des Primärdeckels möglich sein müsste. "Das zugrundeliegende Regelwerk sieht dieses Szenario nicht vor. Eine heiße Zelle bereits heute zu errichten, wäre mit sehr vielen Risiken behaftet, weil wir die heiße Zelle innerhalb der beantragten Lagerzeit auf keinen Fall benötigen." Es sei fraglich, ob eine heute eingerichtete heiße Zelle den zukünftigen Anforderungen an die Zwischenlagerung entspräche.

Dennoch habe man die Option der Nachrüstung für den Fall mitgedacht, dass sich das zugrundeliegende Regelwerk entsprechend ändere. Ob eine entsprechende Einrichtung notwendig werde, hinge auch von Festlegungen zur verlängerten Zwischenlagerung ab, die derzeit im Auftrag des Bundesumweltministeriums erarbeitet würden.