An der Mecklenburgischen Seenplatte können Urlauber ab April wieder die Autos stehen lassen und mit einer regionalen Gästekarte kostenlos um die Müritz unterwegs sein. Wie der Vorsitzende des regionalen Tourismusmusverbandes Wolf-Dieter Ringguth am Freitag sagte, startet das über Kurkarten finanzierte Nahverkehrskonzept «Müritz rundum» erstmals seit 2019 wieder im Frühjahr. Für das Projekt hatten sich die Städte Röbel und Waren sowie die Gemeinden Klink und Rechlin zusammengeschlossen.

In der letzten Komplett-Saison 2019 waren «Müritz-rundum»-Angebote rund 79 000 Mal genutzt worden. «2020 und 2021 war die Nachfrage auch sehr groß», sagte Ringguth. Doch wegen Corona hatte die Saison deutlich später begonnen und war früher beendet worden. Für das Projekt wird ein Teil der Kurabgabe genutzt. So können Gäste rund um den größten Binnensee Deutschlands radeln und wandern und dabei Busse nutzen, wann und wie sie wollen. Zukünftig soll die Gästekarte auch auf die Bahn ausgedehnt werden, meinte Ringguth.

Zugleich wird ein kleiner Stadtverkehr ausgebaut. So wird 2022 auch die Gemeinde Bollewick bei Röbel, in der tausende Gäste jährlich eine riesige Veranstaltungsscheune besuchen, an «Müritz-rundum» angeschlossen. Außerdem können Nutzer im Sommer per Bus bis ins etwa 50 Kilometer entfernte Neubrandenburg fahren, auch mit Rädern. Die Müritz-Region liegt rund 100 Kilometer nördlich von Berlin, ist per Zug angebunden und gilt als Haupttourismusgebiet der Seenplatte.