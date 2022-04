Brand in Mehrfamilienhaus: Schaden auf 60.000 Euro geschätzt

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten elf Menschen in der Nacht zum Montag ihre Wohnungen verlassen, teilte die Polizei mit. Die Wohnungen seien wegen des Rauchs vorerst nicht mehr zu bewohnen, die Mieter seien anderweitig untergebracht worden. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 60.000 Euro. Den Angaben zu Folge ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachtes der Brandstiftung. Dies beruhe auf ersten Hinweisen vor Ort, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

