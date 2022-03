Bei einem Feuer auf dem Gelände einer Großbäckerei in Waren (Mecklenburgische Seenplatte) ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwa 240.000 Euro entstanden. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer am Sonntagabend an einem Lastwagen aus, der an einer Laderampe eines Produktionsgebäudes stand, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Feuerwehr konnte zunächst nicht verhindern, dass die Flammen auf ein weiteres Fahrzeug und das Vordach der Produktionshalle übergriffen.

Danach konnte der Brand aber gelöscht werden. Die anwesenden Mitarbeiter des Betriebes konnten rechtzeitig flüchten, verletzt wurde niemand. Die Brandursache sei bisher unklar. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft soll ein Gutachter klären, ob es eine technische Ursache am Lkw gab.