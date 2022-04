Wegen Schäden an der Fahrbahn hat die Autobahn GmbH des Bundes die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Teilstrecken der A20 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte auf 100 Kilometer pro Stunde reduziert. «Die schadhaften Streckenabschnitte befinden sich zwischen den Anschlussstellen Friedland und Strasburg», hieß es in einer Mitteilung am Freitag. An einer zeitnahen Instandsetzung der Schäden auf beiden Richtungsfahrbahnen werde gearbeitet.