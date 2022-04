Eine Hummel sammelt Pollen von Krokussen auf einer Wiese in einem Park. Foto: Christian Modla/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mehr als 3000 Schülerinnen und Schüler sollen dieses Jahr für mehr Blühvielfalt im Nordosten sorgen. Unter Leitung des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern wurde am Freitag in Kargow (Mecklenburgische Seenplatte) die Aktion «Schule blüht auf» für 2022 gestartet. Dabei säten rund 50 Mädchen und Jungen der Klassen eins bis vier auf ihrem Gelände der «Uns lütt Schaul» die Mecklenburgisch-Vorpommersche Blühwiesenmischung aus.

Auf 30 Quadratmetern soll in den nächsten Wochen und Monaten die lilafarbene Phacelia blühen, die vor allem bei Hummeln beliebt ist. Dazu kommen unter anderem Arten wie Vielköpfige Sonnenblume, blaue Kornblumen, Koriander und Perserklee.

Auch Landes-Saatgut- und -Imkerverband unterstützen die Aktion. Landesweit beteiligten sich Klassen an mehr als 50 Schulen an der Aktion, sagte Stefanie Lanin vom Landesbauernverband. Beteiligt sind Grundschulen aus allen Regionen, wie Penkun, Jatznick, Neustrelitz, Parchim, Grimmen, Ludwigslust sowie Schwerin und Rostock. Startmischungen sollen jeweils bis Mitte April, also nach Frostende, ausgebracht sein.