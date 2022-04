Ein Wagen im Gegenverkehr hat bei Röbel an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Unfall mit weiteren Autos verursacht, bei dem mehrere Menschen verletzt worden sind. Der Polizei zufolge war ein 18 Jahre alter Fahrer am Samstag in einer Kurve mit seinem Auto von seiner Fahrspur abgekommen. Die Ursache dafür war zunächst unklar. Der Wagen landete im Gegenverkehr und stieß dort mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Eines der Autos prallte gegen ein weiteres Fahrzeug. Zwei der Autos landeten im Straßengraben.

Ein Wagen im Gegenverkehr hat bei Röbel an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Unfall mit weiteren Autos verursacht, bei dem mehrere Menschen verletzt worden sind. Der Polizei zufolge war ein 18 Jahre alter Fahrer am Samstag in einer Kurve mit seinem Auto von seiner Fahrspur abgekommen. Die Ursache dafür war zunächst unklar. Der Wagen landete im Gegenverkehr und stieß dort mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Eines der Autos prallte gegen ein weiteres Fahrzeug. Zwei der Autos landeten im Straßengraben.

Ein 52 Jahre alter Autofahrer sowie die 18 Jahre alte Beifahrerin des Unfallverursachers wurden leicht verletzt und ambulant an der Unfallstelle behandelt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Eine 13-Jährige erlitt einen Schock. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Der 18 Jahre alte Verursacher des Unfalls blieb den Angaben zufolge unverletzt. Keines der beteiligten Fahrzeuge war in Folge des Unfalls mehr fahrbereit. Die Straße war für etwa vier Stunden gesperrt.