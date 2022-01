Mehr Arbeit für VG-Kreis wegen Corona-Proteste und Wahlkampf

Die Proteste gegen Corona-Einschränkungen und der Bundestags- und Landtagswahlkampf haben im Landkreis Vorpommern-Greifswald für deutlich mehr öffentliche Demonstrationen gesorgt. Wie aus einer Statistik des Landkreises von Montag hervorgeht, wurden im Jahr 2021 rund 500 solcher Aktionen und damit etwa fünfmal mehr «Versammlungen» registriert und begleitet als in sonstigen Jahren. Zuletzt hatten am Mittwoch in Wolgast rund 2000 Menschen gegen die Corona-Politik von Bund und Land demonstriert. Auch für diesen Montag rechnen Polizei und Behörden wieder mit Protesten gegen Corona-Einschränkungen in Vorpommern.

So soll es unter anderem in Greifswald, Anklam und Torgelow, aber auch in Stralsund, Ribnitz-Damgarten und Bergen (Vorpommern-Rügen) Protestaktionen geben. Am letzten Montag im Jahr 2021 waren in ganz Mecklenburg-Vorpommern trotz Kälte und glatter Wege etwa 15 000 Menschen in mehr als 20 Orten auf die Straßen gegangen, um unter anderem gegen eine mögliche allgemeine Impfpflicht zu protestieren.

Die Corona-Inzidenz lag zuletzt in ganz Mecklenburg-Vorpommern bei 277 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche, in Vorpommern-Greifswald lag sie bei 335.