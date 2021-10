Mehr Corona-Tests in Fleischbetrieben

In fleischverarbeitenden Betrieben in Niedersachsen sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig häufiger auf das Coronavirus getestet werden müssen. Diese Pflicht soll von einmal auf zweimal wöchentlich steigen, kündigte Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, am Dienstag in Hannover an. Eine Testpflicht bestehe auch in Betrieben, die nicht von Corona-Fällen betroffen sind.

Scholz wies darauf hin, dass in betroffenen Betrieben bereits vielfach täglich getestet wird. Etwa im Landkreis Cloppenburg habe es zuletzt mehrere Corona-Ausbrüche in solchen Betrieben gegeben.

Nach Angaben einer Sprecherin des Gesundheitsministeriums müssen sich vollständig gegen das Coronavirus geimpfte oder von einer Covid-Infektion genesene Mitarbeiter nicht verpflichtend testen.