Mehrere Brände in Mittelhessen

In der Nacht zum Sonntag haben mehrere Häuser in drei Orten des Lahn-Dill- und Vogelsbergkreises gebrannt und Schäden von knapp einer Million Euro verursacht. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhauses in Solms-Albshausen (Lahn-Dill-Kreis) sei ein Schaden von 500 000 Euro zusammengekommen, teilte die Polizei in Gießen am Sonntag mit. Das Dachgeschoss sei ausgebrannt und das ganze Gebäude nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

In Dietzhölztal, ebenfalls im Lahn-Dill-Kreis, brannten am Samstagabend nach Polizeiangaben drei weitere Häuser. Da die Gebäude sehr eng aneinander standen, hätten die Flammen von einem Haus auf die zwei weiteren übergegriffen. Zwei der drei Wohnhäuser seien nicht mehr bewohnbar. Keiner der sieben Bewohnerinnen und Bewohner wurde verletzt. Das dritte Haus stand leer. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 350 000 Euro.

Auch in Lauterbach-Wallenrod (Vogelsbergkreis) stand am Samstagabend ein Wohnhaus in Flammen. Nach Angaben der Polizei brannte es sowohl in Teilen des Erd- als auch des Obergeschosses. Durch den Brand wurde niemand verletzt, da keiner der Bewohnerinnen und Bewohner zum Zeitpunkt des Feuers zu Hause gewesen sei. Der Schaden belaufe sich auf etwa 100 000 Euro.

In allen drei Fällen sei die Brandursache noch unklar. Zuvor hatte die «Hessenschau.de» über das Thema berichtet.