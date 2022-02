Mehrere Corona-Demonstrationen in Niedersachsen

In mehreren Städten in Niedersachsen haben Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Nach Polizeiangaben waren es am Samstagnachmittag in Osnabrück rund 1100 Menschen. Mehrere wurden demnach von der Demonstration ausgeschlossen, weil sie keine Maske trugen. In Lüneburg zählte die Polizei rund 300 Demonstranten, die gegen die Corona-Politik auf die Straße gingen - zu einer Gegendemonstration kamen demnach rund 120 Menschen. In Nordhorn protestierten laut Polizei am Samstag etwa 100 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen.

