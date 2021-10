Mehrere Corona-Infektionen in Geesthachter Seniorenheim

In einem Seniorenheim in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist es zu mehreren Corona-Infektionen gekommen. Sechs Bewohner, zwei Mitarbeiter und ein externer Dienstleister seien betroffen, sagte ein Sprecher des Kreises am Donnerstag. Zuvor berichtete das «Hamburger Abendblatt». Fünf der sechs Bewohner hätten nur leichte Symptome.

