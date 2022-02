Mehrere Fähren zwischen Rostock und Gedser fallen aus

Wegen schlechten Wetters fallen mehrere Fähren auf der Ostsee zwischen Rostock und Gedser auf der dänischen Insel Falster aus. Betroffen sind insgesamt vier Verbindungen am Samstagabend in beide Richtungen, wie die Reederei Scandlines mitteilte. Der reguläre Fahrplan soll voraussichtlich am Sonntag ab Rostock um 06.00 Uhr und ab Gedser um 7.00 Uhr wieder aufgenommen werden. Als Alternative empfiehlt Scandlines demnach Fracht- und Passagekunden, die Überfahrtsmöglichkeiten von Puttgarden nach Rødby zu nutzen. Hier fahren die Fähren den Angaben zufolge planmäßig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Samstagabend und Sonntag an den Küsten Sturmböen vorhergesagt.

