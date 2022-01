Mehrere Großaufträge für Rostocker Sear-Gruppe

Der stetig steigende Bedarf an Erneuerbaren Energien bietet für viele Unternehmen gute Chancen. Nachdem der Ausbau in den vergangenen Jahren eher schleppend verlief, hofft die Branche auf die neue Bundesregierung.

Die auf Energie- und Industrietechnik spezialisierte Rostocker Sear-Gruppe ist nach eigenen Angaben mit dem Rückenwind von neuen Großaufträgen im Volumen von mehr als 87 Millionen Euro in das Jahr 2022 gestartet. Insbesondere der Ausbau der Übertragungskapazitäten für Windstrom aus dem Norden Deutschlands zu den Verbrauchsschwerpunkten im Süden sei einer der Tätigkeitsschwerpunkte des Unternehmens, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Mayk Wiese. Auch die Montage und Wartung hochkomplexer elektrotechnischer Anlagen im On- und Offshore-Bereich sei ein kontinuierlich wachsender Geschäftsbereich.

Die Sear-Gruppe beschäftigt an seinen vier Standorten in Deutschland und einer Niederlassung in Polen mehr als 300 Mitarbeiter und hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von etwa 50 Millionen Euro erwirtschaftet.

«Atomausstieg, der Kohlekompromiss und eine beschleunigte Energiewende sind gewaltige Richtungsentscheidungen, die die Energiebranche massiv verändern», betonte Wiese. Sie alle erforderten von den beteiligten Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle völlig neu zu denken.

«Nach dem Einbruch im Jahre 2019 beim Windkraftausbau hat sich die Branche mittlerweile leicht erholt», sagte der Geschäftsführer von nordwindaktiv, Stephan Kallhoff. Nordwindaktiv ist das Netzwerk für die Windkraftbranche im Arbeitgeberverband Nordmetall. Die Pläne der Ampelregierung, aber vor allem auch die wachsende internationale Bedeutung Erneuerbarer Energien geben vielen deutschen Spitzentechnologieanbietern Aufwind. «Jetzt muss die Politik nur endlich liefern, vor allem durch verkürzte Genehmigungsverfahren, damit auch der deutsche Markt wieder Fahrt aufnimmt», sagte Kallhoff.