Mehrere Hundert demonstrieren in Kiel gegen Corona-Politik

In Kiel sind am Donnerstagabend abermals mehrere hundert Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Die Polizei gab die Zahl der Teilnehmenden mit 800 an. Ein dpa-Reporter sprach von knapp 1000 und berichtete, viele hätten sich Lichterketten um Kopf und Hals gelegt. Eine Polizeisprecherin sagte, vor Ort werde kontrolliert, ob die Teilnehmenden Masken tragen. Menschen, die von der Maskenpflicht befreit sind, müssten dies nachweisen und abgetrennt von den übrigen Teilnehmern demonstrieren.

Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes ist bei Versammlungen unter freiem Himmel mit mehr als 100 Personen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung Pflicht. Die Stadt Kiel hatte daher bereits am Vortag der Demonstration alle Teilnehmenden aufgefordert, dieser Vorgabe nachzukommen. «Wer Rechte einfordert, muss sich auch an Recht halten», hatte Ordnungsdezernent Christian Zierau betont.