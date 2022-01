Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach zwei Bränden

Zwei Brände auf Usedom und in Teldau haben einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brannte zunächst am Donnerstagabend ein leerstehendes Reetdachhaus in Karlshagen auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Die Einsatzkräfte konnten das Feuer den Angaben zufolge nicht mehr löschen und mussten das Haus kontrolliert abbrennen lassen. Es entstand ein Schaden von rund 400.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und hat daher Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht zu Freitag brach ein Feuer in einer Scheune im Teldauer Ortsteil Bandekow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein nahe stehendes Wohnhaus verhindern, die Scheune selbst brannte jedoch vollständig ab. Auch bei diesem Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. In dem Gebäude waren laut Polizei mehrere Fahrzeuge untergestellt, unter anderem Mopeds und ein Wohnwagen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könne ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich sein, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.