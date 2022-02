Mehrere Jugendliche bei Schlägerei in Frankfurt verletzt

Mehrere Jugendliche sind bei einer Schlägerei am Niddapark in Frankfurt leicht verletzt worden. Ein 16-Jähriger wurde in ein Krankenhaus gebracht, weitere sieben Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren kamen mit kleineren Verletzungen wie Schürfwunden davon, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mitteilte. Nach ersten Ermittlungen seien vier Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren festgenommen worden. Zwei davon sollen außerdem mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Dadurch sei aber niemand verletzt worden.

In dem Park befanden sich am Samstagabend demnach etwa 150 Menschen, von denen aber nicht alle an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Eine kleinere Gruppe versuchte nach Angaben des Sprechers, mehreren Anwesenden die Handys zu rauben. Die Polizei konnte die Lage beruhigen.