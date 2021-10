Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß von Autos in Barßel

Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos in Barßel im Landkreis Cloppenburg ist ein 58 Jahre alter Mann in seinem Auto eingeklemmt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zudem wurde ein 71-Jähriger bei dem Unfall am Freitagmittag schwer verletzt. Zunächst sei der 58-Jährige mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto eines 62 Jahre alten Fahrers kollidiert. Die beiden Wagen seien anschließend über die Straße geschleudert worden.

Der Unfallverursacher landete mit seinem Wagen im Graben, während das Auto des 62-Jährigen gegen einen weiteren Pkw einer 51 Jahre alten Fahrerin prallte. Die Fahrerin wurde leicht und ihr 75 Jahre alter Mitfahrer schwer verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme vorübergehend komplett gesperrt.