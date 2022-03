Mehrfamilienhaus wegen Kellerbrand evakuiert: Ein Verletzter

Wegen eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) haben in der Nacht zum Mittwoch 19 Menschen ihre Wohnungen vorübergehend verlassen müssen. Ein 23-Jähriger erlitt bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im Keller war es zuvor zu einer Verpuffung gekommen. Die Brandursache war zunächst unklar. Sieben Menschen kehrten nach dem Brand laut Polizei auf eigenen Wunsch wieder in das Haus zurück.

Wegen eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) haben in der Nacht zum Mittwoch 19 Menschen ihre Wohnungen vorübergehend verlassen müssen. Ein 23-Jähriger erlitt bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im Keller war es zuvor zu einer Verpuffung gekommen. Die Brandursache war zunächst unklar. Sieben Menschen kehrten nach dem Brand laut Polizei auf eigenen Wunsch wieder in das Haus zurück.