MeLa-Burenziegenchampion heißt Baron

In Alt Bukow (Landkreis Rostock) stehen die schönsten und leistungsfähigsten Burenziegen Mecklenburg-Vorpommerns. Wie eine Sprecherin des Landeszuchtverbandes am Samstag sagte, gewannen die Burenziegen von Züchterin Carola Thorwirth drei von vier Titeln beim Wettbewerb auf der Agrarmesse MeLa in Mühlengeez. An der Spitze lag dabei der weiß-rote Bock Baron. Dem Tier erkannte die Jury mit 97 Kilogramm Gewicht, rotem Kopf und einer «beeindruckenden Statur» die höchste Punktzahl zu. Schönste Burenziege und damit «Miss MeLa» wurde Mona Lisa aus Alt Bukow.

Burenziegen stammen aus dem Süden Afrikas. Nach Deutschland waren die erste Exemplare aus Namibia in den 1970er Jahren gekommen. Die Rasse ist «Tier der MeLa», wird als leicht haltbar eingeschätzt und vor allem zur Landschaftspflege und Fleischgewinnung gehalten. Das Besondere sei, dass das Fleisch nicht nach Ziege riecht, wie bei anderen Rassen, hieß es vom Zuchtverband. Neben Baron und Mona Lisa stellte die Züchterin aus Alt Bukow auch die schönste Jungziege dieser Rasse.

An dem Wettbewerb nahmen laut Veranstalter etwa 30 Tiere aus vier Herden teil. Im Nordosten gibt es erst sieben anerkannte Züchter von Burenziegen.