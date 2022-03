Von der Pionierin des Automobils Bertha Benz bis zur ersten deutschen Bundesministerin Elisabeth Schwarzhaupt - die Memminger Kunstausstellung «Rebellinen: Frauen verändern die Welt» porträtiert Frauen mit außergewöhnlichen Lebenswegen. Am Montag will Frauenministerin Ulrike Scharf die Ausstellung anlässlich des Weltfrauentags am 8. März besuchen. Sie fordert: «Frauen und Mädchen müssen sichtbarer werden!» Damit Frauen und Männer gleichberechtigt ihre Kompetenzen und Stärken entfalten können, brauche es gerade für Frauen starke Vorbilder.

