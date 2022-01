Menschliche Eingriffe in die Natur schon vor 125.000 Jahren

Die Eingriffe des Menschen in die natürliche Umwelt reichen nach neuen archäologischen Befunden tiefer in die Geschichte zurück als bisher angenommen. Nach Forschungen in einem Grabungsgebiet in Sachsen-Anhalt wies eine Forschergruppe um die Mainzer Archäologin Sabine Gaudzinski-Windheuser nach, dass die Neandertaler schon vor 125.000 Jahren damit begonnen haben, ihre natürliche Umwelt zu verändern. Bislang datierten die frühesten Belege für menschliche Eingriffe in die Landschaft in die Zeit vor 85.000 Jahren am Malawi-See in Ostafrika.

«Die Neandertaler im heutigen Sachsen-Anhalt nutzten Feuer, um Waldgebiete offen zu halten - und hatten damit einen weit größeren Einfluss auf ihre lokale Umgebung als bislang angenommen», erklärt die Wissenschaftlerin über ihre Forschung in Neumark-Nord, einem ehemaligen Braunkohle-Abbaugebiet in der Nähe von Halle. Die bisherigen Forschungsergebnisse hat sie zusammen mit internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einem Beitrag für die Fachzeitschrift «Science Advances» dargestellt.

Die Leiterin des Archäologischen Forschungszentrums und Museums für menschliche Verhaltensevolution auf Schloss Monrepos bei Neuwied, einer Einrichtung des Mainzer Leibniz-Forschungsmuseums RGZM, wertete Befunde zur Vegetation und zur Fauna des Gebiets aus und ging Hinweisen auf die Nutzung von Feuer durch die Neandertaler nach. Gruppen von Männern, Frauen und Kindern seien vermutlich das ganze Jahr über vor Ort gewesen und hätten dann auch Einfluss genommen auf ihre natürliche Umgebung, sagt die Forscherin.