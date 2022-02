Menz nach Trainer-Trennung: «Haben immer noch Riesenchance»

Fußball-Drittligist Viktoria Berlin will im ersten Spiel nach der Trennung von Cheftrainer Benedetto Muzzicato die Basis für einen guten Saisonendspurt legen. «Der Start ins neue Jahr war bisher aus sportlicher Sicht sehr bescheiden und mit der Trainer-Trennung die Spitze des Eisbergs. Wir hoffen, nun ins bessere Fahrwasser zu kommen», sagte Viktorias Mittelfeldspieler Christopher Menz vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg II am Sonntag im Jahn-Sportpark (13.00 Uhr/Magentasport). «Wir sind immer noch über dem Strich und haben immer noch die Riesenchance, die Sache mit dem Klassenerhalt zu krönen.»

Trotz lediglich zweier Siege in den vergangenen 17 Ligaspielen bedrückt die Trennung vom langjährigen Trainer den Kapitän der Berliner. «Das kam schon überraschend und macht nach so langer Zeit mit Muzzicato auch traurig», sagte er. Dabei war Menz nach eigener Aussage klar, dass nach dem überraschend guten Start in der neuen Liga irgendwann mal der Erfolg nachlassen könnte. «Dass eine Durststrecke kommen wird, war allen klar. Ich hätte aber nicht erwartet, dass sie so lange dauert», sagte der 33-Jährige.

Vor dem 28. Spieltag liegt der Aufsteiger als Tabellen-16. einen Punkt sowie einen Rang vor dem ersten Abstiegsplatz. Dem in dieser Rechnung 17. von Türkgücü München wurden vom DFB elf Punkte aufgrund eines Insolvenzantrags sowie eines Auflagenverstoßes abgezogen. Die Entscheidung ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Um eine bessere Phase für die letzten Saisonspiele einzuläuten, hat sich die Mannschaft nach der Trennung vom Cheftrainer, der wie Menz 2019 zur Viktoria kam, zusammengesetzt. «Wir haben uns ein paar Sachen gesagt, ganz sachlich», sagte der erfahrene Menz. Der Ex-Unioner sowie ehemalige Spieler von Dynamo Dresden, Rot-Weiß Erfurt, Fortuna Köln und Eintracht Braunschweig erhofft sich durch die Aussprache genauso eine Aufbruchsstimmung wie durch die Ankunft eines neuen Trainers, die aber wohl erst in der kommenden Woche erfolgen wird: «Ein neuer Trainer ist immer ein neuer Impuls. Auch für Spieler, die etwas hinten dran waren. Die können nun frei aufspielen.»