Merck KGaA erhöht Prognose erneut

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA hat die Prognosen für das laufende Jahr nach einem starken dritten Quartal erneut erhöht. So soll der Umsatz in diesem Jahr auf 19,30 bis 19,85 Milliarden Euro wachsen (Vorjahr: 17,5 Mrd), wie der Dax-Konzern am Mittwochabend in Darmstadt überraschend mitteilte. Bisher standen 18,80 bis 19,70 Milliarden Euro im Plan.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) soll von 5,2 Milliarden im Vorjahr auf 6,0 bis 6,3 Milliarden Euro in 2021 anziehen. Die alte Prognose hatte auf 5,6 bis 6,0 Milliarden Euro gelegen. Konzernchefin Belén Garijo hatte die Prognose bereits im August erhöht.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast zwölf Prozent auf 4,97 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis sank hingegen um neun Prozent auf 1,55 Milliarden Euro. Beide Kennzahlen fielen etwas besser aus als am Markt erwartet. Merck will die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal weiterhin am 11. November veröffentlichen. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an, die Aktien legten auf Tradegate zu.