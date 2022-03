Ein Mann hat in Wadern (Kreis Merzig-Wadern) mit einem Glas auf den Kopf eines 44-Jährigen geschlagen und einen Aschenbecher nach ihm geworfen. Der Aschenbecher traf eine 17-Jährige am Dienstagabend am Kopf, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Der Teenager und der 44-Jährige erlitten tiefe Platzwunden und kamen ins Krankenhaus. Den Attacken sollen laut Polizei ein Streit zwischen einem 33-Jährigen und dem Angegriffenen vorausgegangen sein. Der Angreifer stand demnach unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Ein Mann hat in Wadern (Kreis Merzig-Wadern) mit einem Glas auf den Kopf eines 44-Jährigen geschlagen und einen Aschenbecher nach ihm geworfen. Der Aschenbecher traf eine 17-Jährige am Dienstagabend am Kopf, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Der Teenager und der 44-Jährige erlitten tiefe Platzwunden und kamen ins Krankenhaus. Den Attacken sollen laut Polizei ein Streit zwischen einem 33-Jährigen und dem Angegriffenen vorausgegangen sein. Der Angreifer stand demnach unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

In der Wohnung im Stadteil Wadrill roch es zudem stark nach Cannabis. Bei einer Durchsuchung fanden Polizisten eine größere Menge Betäubungsmittel. Welche Drogen und welche Mengen dort lagerten, teilte die Polizei nicht mit. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Drogenbesitz ermittelt.