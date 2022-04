Wegen eines Streits auf einem Campingplatz in Losheim am See ist es zu einem größeren Einsatz der Polizei gekommen. Dort waren zwei Männer in der Nacht zu Samstag miteinander in Streit geraten, von denen einer eine Schreckschusspistole und der andere einen Teleskopschlagstock mit sich führte, wie die Polizei Nordsaarland mitteilte. Die Beamten rückten demnach mit einer «speziell ausgebildeten operativen Einheit» an, aber letztendlich konnte die Situation schnell geklärt werden. «Glücklicherweise wurde niemand verletzt», sagte ein Sprecher am Samstag. Da die Männer leicht alkoholisiert gewesen seien, hätte es aber auch anders ausgehen können. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

