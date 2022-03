Die Veranstalter der ersten Baumesse 2022 in Mecklenburg-Vorpommern - der «Bauen & Sanieren - Eigenheim» in Neubrandenburg - haben ein positives Fazit gezogen. Von Freitag bis Sonntag kamen unter Corona-Bedingungen rund 7000 Besucher an die Mecklenburgische Seenplatte, sagte Juliana Bogar, Sprecherin der Neuen Messe Rostock GmbH als Veranstalter. Das seien mehr Gäste, als unter den «2G-plus-Bedingungen» anfangs erwartet wurden. «Manche kamen schon mit komplettem Bauplan in das Jahnsportforum», sagte Bogar. Auch die mehr als 70 Aussteller seien zufrieden mit der Resonanz.

Seit Freitag hatten Aussteller aus vier Ländern neue Entwicklungen in der Baubranche vorgestellt, darunter die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen, um unabhängiger vom Erdgas zu werden. Die Besucher kamen trotz hoher Treibstoffpreise aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, unter anderem weil die bisher für den 11. März geplante Baumesse in Rostock doch wieder abgesagt wurde. Die nächsten Baumessen im Nordosten sind nun erst im Herbst 2022 wieder in Schwerin und Rostock geplant.