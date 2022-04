Die Corona-Pandemie hat auch in Rostock ihre Spuren hinterlassen. Dies wird besonders bei Unternehmen deutlich, die für große Menschenansammlungen sorgen.

Nach zwei coronabedingt schwierigen Jahren will die städtische Rostocker Messegesellschaft InRostock wieder durchstarten. Während in der Stadthalle unter Pandemiebedingungen schon am kommenden Wochenende Veranstaltungen wie «Cavalluna - Legende der Wüste» über die Bühne gehen, soll es in der Hansemesse am 17. Mai mit «Van Gogh – The Immersive Experience» losgehen, teilte Geschäftsführerin Petra Burmeister am Mittwoch mit. Die Show soll bis zum 28. August dauern.

Die Show, die nach Angaben der Veranstalter ein völlig neu konzipiertes Multimedia-Spektakel bietet, stehe allerdings noch unter dem Vorbehalt, dass die Hansemesse nicht wie zurzeit noch als Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine gebraucht wird. Hier werde in den kommenden Tagen eine Entscheidung der Stadtverwaltung erwartet.

Bei der Van-Gogh-Ausstellung bringt laut Veranstalter eine multimediale Lichtinstallation die Farbenpracht der Werke Van Goghs zur Geltung und macht Kunst für den Betrachter greifbarer als je zuvor. Die Gäste könnten quasi in die Kunstwerke eintauchen.

Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 26. Mai) bringe dann mit der «Flair am Meer» den Startschuss für die Messesaison. Dabei werde der benachbarte IGA-Park wieder zu einem Ausflugsziel für die ganze Familie. «Erstmals findet die Veranstaltung auf neuem Terrain und in wundervoller Atmosphäre im westlichen Teil des ehemaligen IGA-Geländes statt», sagte Burmeister. Auf den Grünflächen der «Flair am Meer» werden rund 100 Aussteller in weißen Pagodenzelten alles präsentieren, was Haus und Garten schöner machen kann. Gleichzeitig sollen die Besucher mit Mode und Kulinarik unterhalten werden.

Parallel zur «Flair am Meer» werde eine PS-starke «Automeile» geboten, hieß es. Dabei sollen auf dem Gelände der Hansemesse die neuesten Modelle präsentiert werden. Im Fokus stünden dabei vor allem exklusive und luxuriöse Marken. Am Samstag könnten dann nostalgische Oldtimer bestaunt werden.