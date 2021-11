Messerstiche auf Jungen: Prozess gegen 19-Jährigen beginnt

Ein halbes Jahr nach dem Messerangriff auf einen 14-Jährigen in Hamburg-Jenfeld beginnt heute vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gegen einen 19-Jährigen. Der Angeklagte muss sich wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor der Jugendstrafkammer verantworten, teilte die Gerichtspressestelle mit. Er soll den 14-Jährigen am 21. Mai 2021 in der Straße Bei den Höfen im Anschluss an ein zunächst ruhig geführtes Gespräch plötzlich attackiert und mehrfach mit einem Messer auf den Körper des Jungen eingestochen haben. Das Opfer erlitt zahlreiche Stichverletzungen und musste notoperiert werden.

