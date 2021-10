Meteorologen erwarten Schauerwetter mit viel Wind

Das vielerorts spätsommerliche Wetter der vergangenen Tage verabschiedet sich vorerst aus Hessen. In der kommenden Woche erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nur noch Temperaturen von höchstens 17 Grad. Dazu gibt es immer wieder Regen und vor allem am Sonntag stürmischen Wind. «Es ist am Wochenende ganz schön was los in der Wetterküche», sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.

Bis mindestens Dienstag ziehen von Süden und Südwesten immer wieder Schauer auf. Nachts gehen die Temperaturen in den einstelligen Bereich zurück. Auch zur Wochenmitte hin «ziehen immer wieder Tiefdruckausläufer über Deutschland hinweg, die verbreitet für sehr wechselhaftes, zeitweise windiges, nasses und frühherbstlich kühles Wetter sorgen», sagte der Meteorologe.