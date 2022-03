Das Landesmuseum Hannover bietet Geflüchtete aus der Ukraine an, seine Ausstellungen kostenlos zu besuchen. Direktorin Katja Lembke sagte am Freitag: «Neben einer Unterkunft und den wichtigsten Dingen zum Leben geht es auch darum, sich in der neuen Stadt einzuleben und Ablenkung von den schlimmen Erlebnissen zu finden.» Kunst und Kultur seien «verbindende Elemente der Menschheit», sagte Lembke. Geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer könnten sich einfach an der Kasse melden. Dann erhielten sie den freien Eintritt. Das Landesmuseum hat eine Gemäldesammlung, außerdem gibt es unter anderem eine Naturkunde-Abteilung und zahlreiche Aquarien. Die Stadt Hannover rechnet mit bis zu 22 000 Geflüchteten in den kommenden Wochen.

