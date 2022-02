Mihambo setzt Titelserie bei Hallenmeisterschaften fort

Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist zum fünften Mal nacheinander deutsche Weitsprung-Meisterin in der Halle. Bei den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften in Leipzig siegte die Weltmeisterin am Sonntag mit 6,81 Metern. Damit kam Mihambo nicht ganz an ihre Weltjahresbestleistung von 6,96 Metern heran, die sie am vorigen Sonntag in Düsseldorf gesprungen war. Zweite wurde wie im Vorjahr Merle Homeier aus Göttingen, diesmal mit 6,66 Metern.

Mihambo wird ihre Hallensaison nun beenden und nicht mehr an den Weltmeisterschaften in drei Wochen in Belgrad teilnehmen. Die 28-Jährige von der LG Kurpfalz konzentriert sich ab jetzt auf die Freiluftsaison mit den Weltmeisterschaften in Eugene in den USA Mitte Juli und den Europameisterschaften einen Monat später in München.