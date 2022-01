Mikrozensus 2022 startet: 12.000 Haushalte werden befragt

In Sachsen-Anhalt beginnt der sogenannte Mikrozensus 2022. Bei dieser Erhebung, die als «kleine Bevölkerungszählung» bezeichnet wird, befragt das Statistische Landesamt 12.000 Haushalte, wie das Amt am Dienstag in Halle mitteilte. Die als Stichprobe ausgewählten Haushalte werden vom den Statistikern angeschrieben und zur Teilnahme gebeten.

Die Befragung durch Erhebungsbeauftragte findet den Angaben zufolge je nach aktueller Pandemie-Situation telefonisch oder persönlich statt. Die Auskünfte können nach Zustellung von Zugangsdaten auch online erteilt oder ein Telefoninterview mit den Statistikern vereinbart werden. Auch ohne Unterstützung durch einen Erhebungsbeauftragten kann der Fragebogen selbst ausfüllt und direkt an das Statistische Landesamt geschickt werden.

Erhoben werden Daten über die Bevölkerungsstruktur, die wirtschaftliche und soziale Lage der Menschen sowie Angaben über Familien, Haushalte und den Arbeitsmarkt. Die Informationen sind den Angaben nach Grundlage für gesetzliche und politische Entscheidungen. Für viele Sachfragen im Bereich der Privathaushalte und Familien sei der Mikrozensus die einzige statistische Informationsquelle, hieß es.