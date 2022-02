Milde Temperaturen, weiterhin kräftiger Wind

Am Dienstag wechseln sich in Sachsen leichte Schauer mit vorübergehenden Auflockerungen ab. Für Februar wird es mit sechs bis neun Grad recht mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Der Vormittag startet voraussichtlich mit einzelnen Schauern, später lockert sich der Himmel auf. Gegen Abend ist erneut mit Regen zu rechnen.

Laut dem DWD weht der Wind weiterhin kräftig, es kommt zu Windböen mit einer Geschwindigkeit von 60 Kilometern die Stunde. Auf dem Fichtelberg werden schwere Sturmböen mit 100 Kilometern die Stunde erwartet, in Kammlagen des Erzgebirges treten voraussichtlich stürmische Böen bis 75 Kilometer die Stunde auf. Tagsüber wird der Wind etwas schwächer, am Abend kommt es allerdings erneut zu starken bis schweren Böen. Am Morgen schneit es laut des Deutschen Wetterdienstes ab einer Höhe von 600 Metern. In den Kammlagen werden fünf Zentimeter Neuschnee erwartet.

Die Nacht zum Mittwoch wird voraussichtlich stark bewölkt und regnerisch, dabei kann es in den höheren Lagen erneut zu schwerem Sturm kommen.