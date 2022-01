Milde Temperaturen und Windböen zum Wochenstart

Nach den Rekordtemperaturen zum Jahreswechsel bleibt es in Berlin und Brandenburg zu Beginn der Woche weiter mild. Am Sonntag erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst milde Temperaturen von 10 bis 13 Grad. Am späten Nachmittag könne es einzelne Windböen bis 60 Kilometern pro Stunde geben. In der Nacht fielen die Temperaturen auf 8 Grad. In den Morgenstunden seien dann im Süden Brandenburg stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde möglich.

Für Montag erwartete der DWD Temperaturen zwischen 9 und 11 Grad. Gelegentlich seien Windböen möglich, im Süden auch stürmische Böen. Am Abend solle der Wind abnehmen. In der Nacht zu Dienstag fielen die Temperaturen laut DWD auf 6 Grad.

Am Dienstag würden Höchstwerte zwischen 7 und 10 Grad erreicht werden. Die Meteorologen rechnen mit teils kräftigem Regen. Windböen oder einzelne stürmische Böen seien nicht ausgeschlossen.

Der Silvestertag 2021 war nach Angaben des DWD der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. «In Berlin und Brandenburg wurden an fast allen Wetterstationen die bisherigen Höchstwerte für den 31. Dezember übertroffen», sagte DWD-Meteorologe Stefan Rubach am Neujahrstag. Laut DWD sorgt eine großflächig angelegte Südwestströmung derzeit für die ungewöhnlich milden Temperaturen im Winter.