Milder Herbsttag in Schleswig-Holstein und Hamburg

Eine Hochdruckzone über der Mitte Deutschlands bringt am Mittwoch vergleichsweise milde Luft in den Norden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es den Tag über bedeckt, gebietsweise gibt es zudem Nebel oder Sprühregen. Dabei werden Temperaturen um die zehn Grad erreicht. In der Nacht zum Donnerstag soll es bedeckt und teils neblig werden und die Temperaturen fallen voraussichtlich auf sieben bis vier Grad.

