Mildes, aber stürmisches Wochenende in Hessen erwartet

Mild, bewölkt und windig wird das Wochenende in Hessen. Am Samstag ziehe eine Warmfront auf, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Freitag mitteilte. Im Laufe des Tages nehme der Wind zu. Im Bergland seien Sturmböen möglich. Gebietsweise könne es dann regnen oder Sprühregen geben. Die Temperaturen liegen nach Angaben des DWD zwischen sieben und neun Grad. Am Sonntag lasse der Wind wieder nach, so der Meteorologe. Die Temperaturen bleiben allerdings unverändert mild.

