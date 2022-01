Mildes und bedecktes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern

Ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa bringt feuchte und milde Luft nach Mecklenburg-Vorpommern. Am Sonntag ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) bedeckt, teils neblig-trüb und es gibt zeitweise Sprühregen. Bei milden Höchstwerten zwischen fünf und acht Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht ist es laut DWD hochnebelartig bedeckt und die Werte sinken auf drei bis fünf Grad. Am Montag soll es am Nachmittag stellenweise auflockern und weitgehend trocken bleiben. Bei schwach-mäßigem Wind liegen die Höchstwerte dann bei fünf bis sieben Grad.

Ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa bringt feuchte und milde Luft nach Mecklenburg-Vorpommern. Am Sonntag ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) bedeckt, teils neblig-trüb und es gibt zeitweise Sprühregen. Bei milden Höchstwerten zwischen fünf und acht Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht ist es laut DWD hochnebelartig bedeckt und die Werte sinken auf drei bis fünf Grad. Am Montag soll es am Nachmittag stellenweise auflockern und weitgehend trocken bleiben. Bei schwach-mäßigem Wind liegen die Höchstwerte dann bei fünf bis sieben Grad.