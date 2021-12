Mildes Winterwetter im Nordosten

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet am Montag ein vergleichsweise milder Wochenstart. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden Temperaturhöchstwerte zwischen sechs Grad auf Usedom und zehn Grad an der Elbe erreicht. Es bleibt den Tag über bedeckt, zeit- und gebietsweise ist dabei mit etwas Sprühregen zu rechnen. In der Nacht zum Dienstag bleibt es dicht bewölkt, teilweise kann es neblig werden. Die Temperaturen sinken auf sieben bis vier Grad.

