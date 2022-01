Millionen-Projekt: Kieler Förde-Ufer wird umgestaltet

Nach jahrelangen Verzögerungen auch wegen ungeklärter Finanzierungsfragen kommt die Umgestaltung des Kieler Förde-Ufers zwischen Regierungsviertel und Marinestützpunkt in Gang. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) gaben am Freitag das Zeichen für den offiziellen Beginn der Arbeiten zur Neubefestigung der Uferwand zwischen Sporthafen Düsternbrook und Bellevuebrücke. Die Projektkosten sind mit rund 15 Millionen Euro veranschlagt.

Rund 35 Firmen sind an dem komplexen Vorhaben beteiligt - von der Planung über Munitionsräumung bis zum Bau. Im Herbst 2023 sollen die Arbeiten beendet sein. Schon 2015 war das marode Ufer in dem Abschnitt gesperrt worden. Es waren Korrosionsschäden in der Stahlwand und Unterspülungen des Gehwegs festgestellt worden.

Jetzt wird im genannten Abschnitt eine neue Spundwand installiert. Dazu werden auf 480 Metern Länge bis zu 11,50 Meter lange Bohlen in den Fördegrund gepresst. Die Erneuerung der Uferbefestigung dort ist Teil eines vom Land geförderten größeren städtebaulichen Projekts.

Die Kiellinie soll laut Innenministerium zu einer attraktiven Uferpromenade mit vielseitigen Spiel-, Sport- und Aufenthaltsflächen umgestaltet werden. Der Bereich habe herausragende Bedeutung für die Wahrnehmung Kiels als Stadt am Wasser, sagte Ministerin Sütterlin-Waack. «Hier treffen sich Jung und Alt, hier wird gearbeitet, geschlendert, gefeiert, geschwommen, gesegelt und noch vieles mehr.» Die letzte umfassende Neugestaltung der Kiellinie gab es in Vorbereitung auf die Segelwettbewerbe bei den Olympischen Spielen von 1972.