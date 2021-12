Millionen-Schaden: Brand in landwirtschaftlichem Betrieb

Bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb im südhessischen Groß-Zimmern (Kreis Darmstadt-Dieburg), bei dem auch Pferde gerettet werden mussten, ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Zeugen hatten das Feuer am Donnerstagnachmittag bemerkt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei es in einer Halle ausgebrochen, in der sich landwirtschaftliche Geräte, Stroh und auch Pferdeställe befanden, teilten die Beamten mit. Die Flammen hätten sich anschließend auf das Gebäude ausgebreitet. Die Feuerwehr habe den Brand schließlich unter Kontrolle gebracht. Eine 42 Jahre alte Frau und ihre 17-jährige Tochter erlitten laut Polizei leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vor Ort ärztlich versorgt.

Die Ursache des Brandes sei noch unklar, so der Sprecher. Demnach sei die Feuerwehr auch am Freitagmorgen noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Da die Halle einsturzgefährdet sei, müsse sie abgebaut werden.