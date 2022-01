Millionenförderung für Forschung zu Mikrooptik in Jena

Mit einer Millionenförderung will die Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) in Jena ihre Forschung in der Mikrooptik ausbauen. Geplant sei die Investition in eine hochmoderne Anlage zur Laserlithografie, teilte die EAH am Dienstag mit. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) stelle dafür gut eine Million Euro zur Verfügung. Mit Hilfe der Anlage sollen winzige optische Elemente unter Einhaltung hoher Genauigkeitsanforderungen hergestellt werden.

Mit einer Millionenförderung will die Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) in Jena ihre Forschung in der Mikrooptik ausbauen. Geplant sei die Investition in eine hochmoderne Anlage zur Laserlithografie, teilte die EAH am Dienstag mit. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) stelle dafür gut eine Million Euro zur Verfügung. Mit Hilfe der Anlage sollen winzige optische Elemente unter Einhaltung hoher Genauigkeitsanforderungen hergestellt werden.

In der Optik und Halbleitertechnik würden dadurch Forschungs- und Anwendungsmöglichkeiten eröffnet, die bisher nicht oder nur unzureichend erfüllbar gewesen seien. Anwendungsbereiche seien etwa die Endoskopie in der Medizintechnik, die Chipproduktion in der Halbleiterbranche oder LED-Beleuchtungssysteme im Autobau.