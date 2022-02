Minister Schulze wirbt für Entwicklung der Altmark

Angesichts struktureller und demografischer Herausforderungen wirbt Sachsen-Anhalts Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister für die Entwicklung der westlichen Altmark. «Der Altmarkkreis Salzwedel ist eine Region, die sowohl in wirtschaftlicher als auch in touristischer Hinsicht viel zu bieten hat», sagte Minister Sven Schulze von der CDU. «Es ist unsere Aufgabe, die regionalen Vorteile besser hervorheben.» Auch das «Hierbleiben» sei eine gute Zukunftsperspektive für die Altmark und dafür müsse geworben werden.

Ein wichtiger Punkt sei dabei der Breitbandausbau, so Schulze. Wenn der weiter so konsequent fortgesetzt werde, könne die Altmark den Wettbewerb mit anderen Regionen künftig gestärkt aufnehmen. Auch für die Land- und Forstwirtschaft in Sachsen-Anhalt sei seine Motivation groß, den Bereich zukunftsfest aufzustellen und weiter voranzubringen.

Eine wichtige Aufgabe ist nach Einschätzung des CDU-Politikers, die Ausbildungsberufe in den land- und forstwirtschaftlichen Bereichen weiter zu priorisieren. «Wir brauchen auch künftig viele engagierte Menschen, die unser Land mit Kompetenz und Leidenschaft mitgestalten und voranbringen wollen», so der Minister.