Minister stellen Lagebild zur organisierten Kriminalität vor

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Über den Kampf gegen kriminelle Banden in Niedersachsen informieren heute Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Justizministerin Barbara Havliza (CDU) in Hannover. Das «Lagebild organisierte Kriminalität (OK) 2020» wird Aufschluss darüber geben, wie sich die Zahl der Straftaten während der Pandemie entwickelt haben. 2019 hatte es zwischen Harz und Nordsee mehr als 60 Ermittlungsverfahren wegen organisierter Kriminalität gegeben, fast die Hälfte von ihnen betrafen Drogenhandel und -schmuggel.

Über den Kampf gegen kriminelle Banden in Niedersachsen informieren heute Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Justizministerin Barbara Havliza (CDU) in Hannover. Das «Lagebild organisierte Kriminalität (OK) 2020» wird Aufschluss darüber geben, wie sich die Zahl der Straftaten während der Pandemie entwickelt haben. 2019 hatte es zwischen Harz und Nordsee mehr als 60 Ermittlungsverfahren wegen organisierter Kriminalität gegeben, fast die Hälfte von ihnen betrafen Drogenhandel und -schmuggel.

Wie das Bundeskriminalamt (BKA) Anfang November mitteilte, richtet Bandenkriminalität in Deutschland einen immer größeren Schaden an. Demnach erlangten die Täter 2020 durch ihre kriminellen Machenschaften bundesweit Vermögenswerte von mehr als einer Milliarde Euro. Häufig seien die Bandenmitglieder bewaffnet.