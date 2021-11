Ministerin begrüßt Aufstockung von Biontech-Impfstoff

Eine Arzthelferin hält eine Ampulle mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer in der Hand. Foto: Lennart Preiss/dpa/Symbolbild

Die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens hat die Auslieferung von einer Million zusätzlicher Biontech-Impfstoffen in der kommenden Woche begrüßt. Mit Erfolg habe sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Gesundheitsministerkonferenz am Montag den geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Umkehr bewegt, teilte die SPD-Politikerin am Montag mit.

Die vorangegangene Entscheidung Spahns, den Biontech-Impfstoff zu beschränken, habe der Impfkampagne einen Bärendienst erwiesen, sagte Behrens. Sie werbe dafür, auch das Vakzin von Moderna in der Impfkampagne verstärkt einzusetzen. «Auch dieser mRNA-Impfstoff ist von hoher Qualität und absolut gleichwertig zu Biontech.» Moderna sei für die Impfung der über 30-Jährigen sehr gut einsetzbar.