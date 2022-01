Ministerium: Künftig auch Corona-Tests in Krippen und Kitas

Nach den Schülern und Schülerinnen sollen künftig auch Kinder in den Krippen und Kitas verpflichtend auf das Coronavirus getestet werden. Eine entsprechende Regelung solle in der kommenden Woche in der neuen Eindämmungsverordnung des Landes aufgenommen werden, bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums am Dienstag. Zuerst hatte die «Märkische Oderzeitung» (online) berichtet. Vorgesehen sei, dass Kinder ab einem Jahr zwei Mal pro Woche getestet werden sollen, so die Sprecherin.

Nach den Schülern und Schülerinnen sollen künftig auch Kinder in den Krippen und Kitas verpflichtend auf das Coronavirus getestet werden. Eine entsprechende Regelung solle in der kommenden Woche in der neuen Eindämmungsverordnung des Landes aufgenommen werden, bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums am Dienstag. Zuerst hatte die «Märkische Oderzeitung» (online) berichtet. Vorgesehen sei, dass Kinder ab einem Jahr zwei Mal pro Woche getestet werden sollen, so die Sprecherin.