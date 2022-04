Der in der Corona-Krise eingerichtete Sozialfonds in Mecklenburg-Vorpommern steht seit einigen Monaten nahezu still. Dabei könnten aus dem 20 Millionen Euro schweren Fonds noch rund 9 Millionen Euro beantragt werden. Im vergangenen halben Jahr seien lediglich 83 Anträge gestellt worden, teilte das Sozialministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der in der Corona-Krise eingerichtete Sozialfonds in Mecklenburg-Vorpommern steht seit einigen Monaten nahezu still. Dabei könnten aus dem 20 Millionen Euro schweren Fonds noch rund 9 Millionen Euro beantragt werden. Im vergangenen halben Jahr seien lediglich 83 Anträge gestellt worden, teilte das Sozialministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Grund dafür sei, dass einige soziale Einrichtungen sich inzwischen von den Folgen der Lockdowns erholen konnten. Das treffe aber zum Beispiel nicht auf Sportvereine und den Kinder- und Jugendtourismus zu. Deswegen wolle man soziale Projekte, die ihrer Arbeit noch immer nicht wie gewohnt nachgehen könnten, ermutigen, weiter Anträge zu stellen. Die Mittel stehen bis 2024 zur Verfügung, wie das Finanzministerium mitteilte.

Bislang sind nach Angaben des Sozialministeriums 3319 Anträge mit einem Gesamtumfang von rund elf Millionen Euro bewilligt worden. Mithilfe des Sozialfonds sollen seit April 2020 soziale Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt werden, die von der Corona-Pandemie betroffen sind.