Ministerpräsident Weil empfängt Sternsinger in Staatskanzlei

Die Sternsingerinnen und Sternsinger sind wieder unterwegs. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) empfängt eine Gruppe von Kindern am Donnerstag in der Staatskanzlei in Hannover (10.30 Uhr), außerdem werden zehn Kinder im niedersächsischen Landtag erwartet (11.45 Uhr). Den Segensspruch «20*C+M+B*22» werden die beteiligten Kinder den Angaben zufolge an den Portikus des Landtagsgebäudes anbringen. Die Buchstaben stehen für den Wunsch «Christus mansionem benedicat» - Christus segne dieses Haus. Angesichts der Corona-Pandemie ist die Delegation in diesem Jahr kleiner als üblich.

Das diesjährige Motto der Sternsingeraktion lautet «Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit». Die Sternsingerinnen und Sternsinger sammeln in diesem Jahr Spenden für eine bessere Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta sagte: «Ich freue mich sehr, zumindest eine kleine Delegation der Sternsingerinnen und Sternsinger begrüßen zu können. Sie setzen sich bereits sehr jung für andere ein, zeigen globale Solidarität.»