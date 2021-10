Mit Auto ins Schaufenster gerast: Einbruch bei Juwelier

Unbekannte sind in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gefahren und haben Gegenstände aus dem Geschäft geklaut. Sie seien in der Nacht auf Freitag mit dem Auto rückwärts in die Glasscheibe gefahren, um sich Zugang zu verschaffen, sagte ein Sprecher der Polizei. Zeugen hätten einen lauten Knall bemerkt und die Beamten alarmiert. Die Täter seien mit der Beute geflüchtet, die Schadenshöhe sei noch unbekannt. Eine Fahndung wurde eingeleitet.

Unbekannte sind in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gefahren und haben Gegenstände aus dem Geschäft geklaut. Sie seien in der Nacht auf Freitag mit dem Auto rückwärts in die Glasscheibe gefahren, um sich Zugang zu verschaffen, sagte ein Sprecher der Polizei. Zeugen hätten einen lauten Knall bemerkt und die Beamten alarmiert. Die Täter seien mit der Beute geflüchtet, die Schadenshöhe sei noch unbekannt. Eine Fahndung wurde eingeleitet.